Виктор Хедман донесе победата на Тампа Бей над Ню Йорк Айлендърс

Виктор Хедман отбеляза единствения гол за Тампа Бей при дузпите за победата с 1:0 над Ню Йорк Айлендърс в дербито на Източната конференция на Националната хокейна лига. Двата отбора, които са водачи в Атлантическата и в Столичната дивизия, направиха много напрегнат тактически двубой, в който изявите на двамата вратари Андрей Василевски и Томас Грайс бяха водещи.

Your @sonnysbbq goal of the game: Heddy wins it in shootout! #TBLvsNYI pic.twitter.com/BZfacYBsE5