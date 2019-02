Публиката на Ню Хорк показа отношението си към Ървинг, но това не го спря

С 23 точки, 10 борби и 6 асистенции на Кайри Ървинг Бостън Селтикс се наложи над Ню Йорк Никс като гост със 113:99. Срещата не предложи особена интрига, след като "келтите" рано взеха аванс, но публиката в зала "Медисън Скуеър Гардън" направи срещата запомняща се с почти постоянните одобрителни скандирания по адрес на Ървинг, който през лятото става свободен агент и е сочен за основна трансферна цел на Никс. Маркъс Морис добави още 18 точки за Бостън, а с по 14 приключиха Гордън Хейуърд и Ал Хорфорд.

