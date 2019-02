Малик Бийзли засенчи Джеймс Хардън, Денвън се справи с Хюстън

Малик Бийзли отбеляза рекордните в кариерата си 35 точки при домакинската победа на Денвър Нъгетс със 136:122 над Хюстън Рокетс. Сърбинът Никола Йокич също направи много силен мач за "златните буци" и приключи срещата с 31 точки, 13 борби и 9 асистенции, докато Тори Крейг добави още 22 точки за успеха, който върна Денвър на първото място в Западната конференция на НБА.

