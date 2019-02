Дзюба се разминал с трансфер във Висшата лига

Футболист номер 1 на Русия за 2018 година Артьом Дзюба е бил близо до трансфер в Англия. Известният футболен функционер Юрий Белоус разкри, че в последния ден от трансферния прозорец се е появила реална възможност таранът да премине в Кардиф Сити. Уелският клуб е искал да привлече голмайстора на Зенит, след като самолетът с купения за рекордна сума Емилиано Сала изчезна на 21 януари.

"След това, което се случи с Сала, Кардиф спешно търсеше централен нападател. С мен се свърза спортен агент от Англия, който ме помоли бързо да разбера има ли шанс за преговори с Дзюба и клуба му. За два дни обаче трудно можеше да се направи нещо", каза Белоус пред Матч ТВ.

@fczenit_en striker Artem Dzyuba takes on Youtuber 'German El Classico' in a penalty shoot-out



Watch more here https://t.co/CkY8kKAOLZ pic.twitter.com/vr5RCNChnR