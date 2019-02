Димитър Бербатов се завръща в родния шампионат. Той ще облече екипа на Берое, но с по-специален статут. Очаква се бившият таран на Манчестър Юнайтед да бъде назначен за помощник-треньор на Александър Томаш. Бербатов обаче ще е и картотекиран за срещите на тима за пролетния полусезон в Първа лига. Поне такъв слух има в Стара Загора.

38-годишният футболист, който за последно игра в индийския Керала Бластърс до края на миналия февруари, проведе цялата подготовка с Берое в турския курорт Белек.

