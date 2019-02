Италия Тежък сблъсък прекрати мач от Серия "Б" (видео) 02 февруари 2019 | 01:24 - Обновена 0 0 0 0 0 Двубоят от 22-ия кръг на Серия "Б" между Лече и Асколи беше прекратен, след като футболистът на домакините Мануел Скавоне получи тежък удар в главата и загуби съзнание. Инцидентът стана още в началните секунди на мача. 31-годишният Скавоне се сблъска при въздушно единоборство с нападателя на Асколи Джакомо Барета и остана неподвижен на терена. Играчите на двата отбора веднага се скупчиха около него, а хората от лекарския щаб на Лече реагираха мигновено и предотвратиха сериозни последници за здравето на футболиста. На Скавоне му беше направено изкуствено дишане уста в уста, след което той беше качен на линейка и откаран в болница. Докато го изнасяха от терена, футболистът на Лече вече беше контактен и говореше на хората около себе си. В болницата той е преминал през скенер на главата. Лекарите коментираха лаконично, че състоянието му е добро, но ще остане под наблюдение в следващите 24 часа. Lecce vs Ascoli abandoned after serious injury to Manuel Scavone #SerieB pic.twitter.com/8Vvp00qGFn — Football 24/7 (@foetball247) 1 февруари 2019 г. Съдията на мача Николо Барони взе решение за прекратяването му, каквото беше желанието и на двата отбора. В следващите дни ще бъде насрочена нова дата за провеждане на срещата. Скавоне е бивш футболист на Зюдтирол, Новара, Бари, Про Верчели и Парма. 22 кръг, петък 1 февруари Серия Б Лече 22:00 Асколи титуляри състав детайли статистика класиране залози Стадион: Stadio Via del Mare

Съдия: 22 16 24 27 25 8 7 4 30 19 14 22 14 6 2 23 11 20 30 16 17 21 4-3-1-2 4-3-1-2 Титуляри Мауро Вигорито 22 22 Ваня Милинкович-Савич Лоренцо Венути 24 2 Nahuel Valentini Фабио Лучони 25 23 Рикардо Броско Biagio Meccariello 16 14 Emanuele Padella Марко Калдерони 27 6 Salvatore D'Elia Джакопо Петричоне 4 16 Federico Casarini Панагиотис Тахцидис 7 30 Давиде Фратези Мануел Скавоне 30 17 Michele Cavion Марко Манкосу 8 11 Никола Нинкович Симоне Паломби 14 20 Амато Чичирети Andrea La Mantia 19 21 Джакомо Берета 50 Притежание на топката % 50 Серия Б М П Р З Г точки 1 Палермо 20 10 7 3 32:17 (15) 37 2 Бреша 20 9 9 2 41:28 (13) 36 3 Лече 20 9 7 4 33:25 (8) 34 4 Пескара 20 9 7 4 29:23 (6) 34 5 Верона 20 8 7 5 31:24 (7) 31 6 Беневенто 19 8 6 5 28:22 (6) 30 7 Читадела 20 7 9 4 23:18 (5) 30 8 Перуджа 20 8 5 7 28:28 (0) 29 9 Специя 20 7 7 6 30:25 (5) 28 10 Салернитана 20 7 6 7 24:27 (-3) 27 11 Кремонезе 20 6 8 6 22:18 (4) 26 12 Венеция 20 6 7 7 20:21 (-1) 25 13 Асколи 20 6 7 7 20:25 (-5) 25 14 Фоджа 20 6 6 8 28:33 (-5) 24 15 Козенца 20 4 9 7 16:25 (-9) 21 16 Кротоне 20 4 5 11 19:29 (-10) 17 17 Карпи 20 4 5 11 19:36 (-17) 17 18 Ливорно 19 3 7 9 17:25 (-8) 16 19 Падова 20 3 6 11 22:33 (-11) 15 Промоция

Плейоф промоция

Бараж

Изпадане 8 халф 10 вратар x В игра - мин. Голове Жълти картони Червени картони Пост Номер Възраст

