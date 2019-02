Алварес за Ковальов: Много се оправдава

Шампионът на Световната боксова организация Елейдер Алварес разкритикува бившия носител на короната Сергей Ковальов (Рус) заради неговите интервюта. Двамата ще се бият отново в събота вечер. Първият мач между тях приключи с впечатляващ нокаут за колумбиеца в седмия рунд.

"Alvarez Shocks Kovalev with Thunderous Seventh Round Knockout." @kieranmulvaney on @stormalvarez's incredible 7th round KO of @KrusherKovalev. #KovalevAlvarez READ HERE: https://t.co/JoNTVMQzFJ