Лоша новина за Барса преди серията тежки мачове

Вратарят на Барселона Яспер Силесен е получил контузия по време на днешвната тренировка, съобщи Mundo Deportivo. По-късно новината беше потвърдена официално от каталунския клуб. След като стражът премина изследвания, стана ясно, че той ще бъде извън терените около 6 седмици.

Първоначално се очакваше холандският национал да пропусне само първия полуфинал за Купата на краля срещу Реал Мадрид следващата седмица. Оказа се обаче, че травмата на 29-годишния вратар е по-сериозна. Той получил разкъсване на мускул на прасеца на десния крак.

[INJURY NEWS] In training today the first team player @JasperCillessen tore a muscle in his right calf and he will now be out for around six weeks pic.twitter.com/TXvLXy92i2