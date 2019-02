Плюнката на Джеко му донесе изненадващо малко наказание

Нападателят на Рома Един Джеко научи наказанието си, след като постъпи изключително грозно в мача срещу Фиорентина от 1/4-финалите за Купата на Италия. "Джалоросите" бяха разгромени с 1:7, а босненецът, който се появи като резерва, получи червен картон в 73-ата минута за обидни реплики и плюнка по рефера Джанлука Манянело. Джеко беше лишен от състезателни права за два мача от турнира за купата и ще трябва да плати парична глоба в размер на 10 000 евро.

NEWS: Edin #Deko handed 2 match #CoppaItalia suspension and fined €10,000 for using “offensive language” to the referee. #FiorentinaRoma



Good to see that the Italian FA saw it correctly because #Deko did not spit towards the referee. That’s just that #Balkan anger.. pic.twitter.com/JFJOQnuXpR