Очаквано: Чикаго веднага освободи Кармело Антъни

Ръководството на Чикаго Булс освободи крилото Кармело Антъни. 34-годишният ветеран се присъедини наскоро към "биковете", след като предишният му клуб Хюстън Рокетс не пожела да го задържи и да плаща допълнителни такси.

Раздялата между Антъни и Чикаго ще позволи на бившия играч на Денвър и Ню Йорк да стане свободен агент и да подпише с всеки друг тим в лигата, като според медиите в САЩ фаворит за подписа на 10-кратния участник в "Мача на звездите" е Лос Анджелис Лейкърс.

Освен освобождаването на Антъни, Чикаго съобщи още, че тимът е привлякъл гарда Тимъти Луваву-Кабаро от състава на Оклахома Сити Тъндър в замяна на защитен пик във втория кръг на драфта през 2020 година.

This marks the 3rd time Carmelo Anthony has been waived. What’s his next move?#Bulls pic.twitter.com/Ncki006nJJ