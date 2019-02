Кимих: Всеки млад футболист трябва да е универсален

Защитникът на Байерн (Мюнхен) Йошуа Кимих даде интервю за официалния сайт на клуба преди утрешното гостуване на Байер (Леверкузен). Той коментира колко важно е за един млад футболист да бъде универсален.

"Имахме достатъчно време и мисля, че се подготвихме добре. За нас, футболистите, няма нищо по-хубаво от това да играем по два мача в седмицата. Всеки предпочита мачовете пред тренировките", сподели Кимих.

Kimmich: "The situation is different from recent years because we’re not top of the league. Every game counts. I absolutely want to get to the next round of the DFB Pokal, and in the Champions League I’m looking forward to the Liverpool tie. And above all I want to stay fit" pic.twitter.com/mjzP61YO8p