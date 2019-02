Тенис Невероятно! Звонарьова е полуфиналистка в Санкт Петербург 01 февруари 2019 | 20:13 0 0 0 0 0 Участващата с "уайлд кард Вера Звонарьова се класира за полуфиналите на турнира по тенис в Санкт Петербург (Русия) с награден фонд 823 хиляди долара. Представителката на домакините победи в четвъртфинален двубой третата в схемата своя сънародничка Даря Касаткина с 6:3, 7:6(3) за 1:48 часа. Vera Zvonareva, a former world number two multiple injuries and a beautiful daughther ago, now 34yo, plays another great, great match to beat Russian #1 Daria Kasatkina 6-3, 7-6(3) and reach the semifinals in Saint Petersburg.



What a week for Bepa! :)



[getty] pic.twitter.com/rRoaYSVNKn — José Morgado (@josemorgado) February 1, 2019 На полуфинала 34-годишната Звонарьова ще играе с осмата поставена Дона Векич, която по-рано днес елиминира защитаващата титлата си Петра Квитова (Чехия) с 6:4, 6:1. .@verazvonareva knocks out Kasatkina, 6-3, 7-6(3)!



Moves into the @Formula_TX semifinals to face Vekic! pic.twitter.com/fsLxsP0FIL — WTA (@WTA) February 1, 2019 Втората в схемата Кики Бертенс (Холандия) също достигна до полуфиналите, след като победи рускинята Анастасия Павлюченкова с 6;2, 3:6, 6:0 за 1:32 часа. Двете играха една срещу друга за четвърти път, а Бертенс записа втори успех.

