Тенис Мугуруса отпадна от 18-годишна украинка в Тайланд 01 февруари 2019 | 20:10 0 0 0 0 0 Водачката в схемата Гарбине Мугуруса (Испания) отпадна на четвъртфиналите на турнира по тенис в Хуа Хин (Тайланд) с награден фонд 250 хиляди долара. Мугуруса, която е носителка на две титли от турнирите от Големия шлем, загуби от 18-годишната Даяна Ястремска от Украйна с 6:7(5), 1:6 за 1:40 часа. В тайбрека на първия сет Ястремска поведе с 6:1 преди испанката да вземе четири поредни точки. Another big win for 18yo Dayana Yastremska. Tallies her 2nd win over Garbiñe Muguruza to make the semifinals in Hua Hin. pic.twitter.com/lIrrgHZi0o — WTA Insider (@WTA_insider) February 1, 2019 Все пак украинката взе сета, а след като прати топката в мрежата при последната точка в тайбрека Мугуруса счупи ракетата си и получи предупреждение от главния съдия. На полуфиналите Ястремска ще играе с Магда Линете (Япония), която елиминира Ифан Ван (Китай) с 6:2, 6:3. @ThailandOpenHH semifinal bound! @D_Yastremska beat Muguruza in straight sets 7-6, 6-1. pic.twitter.com/SWN713usJW — WTA (@WTA) February 1, 2019 В другите четвъртфинали номер 6 Айла Томлянович (Австралия) елиминира четвъртата в схемата Сайсай Чжън с 6:1, 6:3 и в спор за място на финала ще срещне Тамара Зиданшек (Словения), която победи Виктория Голубич (Швейцария) с 4:6, 6:1, 6:2.

