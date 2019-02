Испания Валверде: Реал Мадрид е по-добър в сравнение с последния ни мач, ще ни бъде трудно 01 февруари 2019 | 19:29 - Обновена 0 0 0 0 1



“Ще бъде голяма елиминация - два големи отбора в момент, в който и двата клуба сме в борбата за титлата и започваме в Шампионската лига. Тези два мача водят до голяма натовареност, но са атрактивни за феновете и за нас самите. Това е един голям полуфинал и ще видим дали ще успеем да стигнем до финала. Когато играхме с тях в първенството бяха в труден период, но сега са по-добри и ще ни бъде трудно. Valverde: "It's a great cup tie. They are high intensity, but attractive to us and the supporters" #CopaBarça pic.twitter.com/8cVvSFDaz0 — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 1, 2019 Надяваме се да се преборим успешно с натоварената ни програма, но не знаеш какво ще се случи. Ще разпределяме почивките според това как се справяме и се надяваме никой да не се контузи. Гледаме както в кратък план, така и в дългосрочен. Програмата ни е много тежка. Знаехме го още преди три седмици. Ако постоянно играеш и не те отстраняват, това е ужасна умора. Не можем да си позволим да загубим внимание от първенството. Todibo?



Жан-Клер Тодибо е играч с бъдеща перспектива, който клубът уреди за следващия сезон, но имайки предвид ситуацията му в Тулуза, той се присъедини още сега, за да се опознае съотборниците си и стила ни на игра. Вярно е, че бяхме в трудна ситуация само с двама централни бранители, а сега разполагаме с петима. На Жейсон Мурийо това не му се отразява по никакъв начин, освен че има по-голяма конкуренция, както и останалите", заяви Валверде на пресконференцията си преди домакинството на отбора срещу Валенсия

