За историята: Катар с първа Купа на Азия (галерия)

Катар постигна най-голямото постижение във футболната си история и спечели Купата на Азия. Във финалната среща в Абу Даби футболистите на Феликс Санчес подчиниха рекордьорите от Япония, побеждавайки четирикратните шампиони на континента с 3:1, за да стигнат до титлата. Домакините на Мондиал 2022 извървяха пътя до финалния двубой без да допуснат нито един гол, а в крайна сметка завършват турнира със 7 победи в 7 мача и голова разлика 19:1.

@@@

В герой в битката за трофея се превърна Акрам Афиф, който е собственост на испанския Виляреал, но играе като преотстъпен в родния си клуб Ал Сад. 22-годишното крило асистира за първите два гола на катарците и сложи точка на спора, реализирайки третото попадение от дузпа.

@@@

Катар откри резултата още в 12-ата минута, когато Афиф центрира отляво, а в наказателното поле Алмоез Али обработи топката прекрасно и я прати във вратата на Шучи Гонда със задна ножица за 1:0. Четвърт час по-късно Абдулазиз Хатем удвои преднината на своя тим, след като получи пас по зема от Акрам Афиф и шутира с левия крак малко зад дъгата на наказателното поле, за да вкара за 2:0.

@@@

Последва натиск на Япония, но “самураите” така и не успяваха да оползотворят териториалното си и игрово надмощие и да го превърнат в гол. Все пак в 69-ата минута се появи искрица надежда, след като Юя Осако изведе Такуми Минамино сам срещу вратаря и той го прехвърли за 2:1. Малко преди края обаче капитанът на японците Мая Йошида се превърна в антигерой, след като игра с ръка в собственото си наказателно поле, а след консултация с ВАР съдията отсъди дузпа, реализирана от Афиф за финалното 3:1.

@@@

HISTORICAL!

Qatar win their first Asian Cup ever by beating 3-1 favourite Japan.

Their best result so far had been Quarter finals.

And the first goal by Almoez Ali is safe to say that will be among Puskas Awards nominees pic.twitter.com/aATL4gZA95