Ман Юнайтед се раздели официално с Фелайни

Манчестър Юнайтед официално продаде Маруан Фелайни на китайския Шандонг Лунгенг Таишан, съобщава официалната страница на клуба. Белгийският полузащитник се отправя към Китай с постоянен трансфер, а не под наем. Той пристигна при “червените дяволи” през 2013-а година и за пет години и половина записа 177 мача за клуба, както и 22 гола. За това време той спечели и четири трофея на своята сметка - ФА Къп, Къмюнити шийлд. Купа на Лигата и Лига Европа. Манчестър Юнайтед изказа специални благодарности и пожела всичко най-добро на играча занапред в сайта и "Туитър"-а на клуба.

Wishing you all the best for the future, @Fellaini. A big thank you for everything at #MUFC!