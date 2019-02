Зимни спортове Линдзи Вон обяви края на кариерата си след Световното 01 февруари 2019 | 17:59 - Обновена 0 0 0 0 4 Кралицата на алпийските ски Линдзи Вон с тъга обяви в социалните мрежи, че предстоящото Световно първенство в шведския зимен център Оре ще бъде последно в кариерата й и тя след него ще прекрати невероятния си състезателен път. “Последните няколко седмици предложиха едно от най-големите предизвикателства в емоционален план за мен. Все още се опитвам да осъзная реалността и това какво ми казва тялото ми спрямо това какво сърцето и ума ми казват, че мога да постигна. За съжаление, реалността е, че умът и тялото ми не са на една вълна. След много безсънни нощи най-накрая приех, че не мога да продължа със ските. Ще се състезавам на Световното първенство в спускането и Супер-Г следващата седмица в Оре, Швеция, като тези ще са последните стартове в кариерата ми. BREAKING: @lindseyvonn announces her retirement from ski racing



The American will hang up her skis following the World Championships next week



Congratulations on an incredible career, good luck in the future and enjoy retirement https://t.co/hacXLd1Alv — Eurosport UK (@Eurosport_UK) February 1, 2019 През последните години имах повече контузии и операции, отколкото искам да си призная. Винаги съм се стремяла да достигам лимита на състезаването в ските и това ми донесе невероятни успехи, но и някои драматични падания. Никога не съм искала кариерата ми да е свързана основно с контузии и затова реших да не казвам на никого, че се подложих на операция миналата пролет. Премахнаха голяма част от хрущяла, който се бе отделил от костта. Падането ми в Лейк Луис бе много по-болезнено, отколкото показвах, но продължих да се състезавам, защото исках медал от Олимпийските игри за дядо ми. През лятото се възстанових и се чувствах много по-добре от дълго време насам, след което дойде и падането в Копър през ноември. Получих контузия на лявото коляно и въпреки че имах дълга рехабилитация и тренирах с шина, не мога да се състезавам по начина, който знам, че мога. Тялото ми е съкрушено и не може да се излекува, не ми позволява да направя мечтания последен сезон. Тялото ми крещи да спра и е време да го послушам”, пише Вон в официалния си профил във “Фейсбук”. Very few words other than these:



Thank you, @lindseyvonn. pic.twitter.com/OqNjiyQPFY — #TokyoOlympics (@NBCOlympics) February 1, 2019 Линдзи Вон е най-успешната състезателка в историята на Световната купа с рекордните 82 победи (само легендарният Ингемар Стенмарк може да се похвали с повече - 86). Тя има три олимпийски медала, един от които златен - през 2010-а в спускането във Ванкувър, както и две световни титли, плюс още три сребърни и два бронзови медала от планетарни шампионати.

Още по темата

0 0 0 0 4 ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 1189 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1