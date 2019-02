ММА Аскрен се закани и на Хабиб 01 февруари 2019 | 17:24 0 0 0 0 3 Бившият шампион на ONE Championship и Bellator Бен Аскрен ще направи своя дебют в UFC срещу Роби Лоулър на 2-ри март във Вегас. Вчера двамата бяха на пресконференцията преди UFC 235 и се изправиха лице в лице, като преди това отговаряха на въпроси от медиите. Аскрен не пропусна да спомене шампиона в лека категория Хабиб Нурмагомедов и сподели, че винаги историята между САЩ и Русия е интересна и това ще бъде голямо събитие. Ето какво още каза Аскрен за евентуална битка с Хабиб: And there's Ben Askren at his first official UFC press conference. Says he would love to fight Khabib for the 165-pound title



"I will get on his back and chant USA" #UFC235 pic.twitter.com/NQ66viXBJA — Damon Martin (@DamonMartin) February 1, 2019 "Ако от UFC направят категорията до 165 фунта, знаете, че историята между САЩ и Русия винаги е страхотна. Тази история е интересна още от Студената война. Помислете си само. Помислете колко ще продаде тази история. Докато се стигне до такава битка, ще стана с рекорд 20-0, а той вече е с рекорд 27-0. Нулата в някоя статистика ще трябва да изчезне. Ще се кача на гърба на Хабиб и ще крещя "САЩ, САЩ". mma.bg

Още по темата

0 0 0 0 3 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 506 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1