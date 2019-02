Тенис Квитова отпадна на полуфиналите в Санкт Петербург 01 февруари 2019 | 16:50 0 0 0 0 1 Защитаващата титлата си Петра Квитова (Чехия) отпадна на четвъртфиналите на турнира по тенис в Санкт Петербург (Русия) с награден фонд 823 хиляди долара. 28-годишната чехкиня, която е водачка в схемата и номер 2 в световната ранглиста, загуби от осмата поставена Дона Векич (Хърватия) с 4:6, 1:6 за 83 минути. .@DonnaVekic earns the biggest win of her career at @Formula_TX!



Upsets Kvitova, 6-4, 6-1 to move into the semifinals! pic.twitter.com/Y6tn6qpgBY — WTA (@WTA) February 1, 2019 Квитова пристигна в Санкт Петербург, за да защитава титлата си, въпреки че в събота игра финал на Откритото първенство на Австралия по тенис, който загуби от Наоми Осака (Япония). Петра Квитова има 26 титли от турнирите на WTA, а освен това е двукратна шампионка от "Уимбълдън" през 2011 и 2014 година. Caption this pic.twitter.com/EFtDU1j6rd — Petra Kvitova (@Petra_Kvitova) January 31, 2019 Четвъртата поставена Арина Сабаленка от Беларус също продължава на четвъртфиналите след успех над представителката на домакините Екатерина Александрова с 6:3, 6:4 за 86 минути.

