Бензема е далеч по-ефективен от Кристиано

Karim Benzema became yesterday the 6th best scorer in the history of

Real Madrid



1 450 Cristiano Ronaldo

2 323 Raúl

3 308 Di Stéfano

4 290 Santillana

5 242 Puskás

6 209 BENZEMA

7 208 Sanchez