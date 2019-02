Шифрин и Влъхова разделиха първото място в гигантския слалом в Марибор

Американката Микаела Шифрин и словачката Петра Влъхова разделиха първото място в гигантския слалом от Световната купа по ски-алпийски дисциплини в словенския зимен център Марибор. Двете финишираха с еднакво общо време от 2:31.31 минута.

Late drama in Maribor



A mistake from @MikaelaShiffrin means she shares the victory with Petra Vlhova! pic.twitter.com/URUN9p93nZ