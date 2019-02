Испания Тодибо: Дойдох да се уча от най-добрите 01 февруари 2019 | 15:33 - Обновена 0 0 0 0 0

Welcome to your new home @jctodibo #EnjoyTodibo pic.twitter.com/85eBEZ96Kn — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 1, 2019

“Щастлив съм от това, че съм тук. За мен е сбъдната детска мечта. В тези първи три месеци искам да се уча от играчите, които вече са тук и да ставам все по-добър. Няма значение на каква позиция ще играя, ще давам всичко за Барса”, бяха първите думи на Тодибо на пресконференцията, като той дори започна изказването си с изречение на каталонски език.

@jctodibo: "Umtiti is a role model for me, one of the best in the world. I am sure he will help me settle in"

LIVE https://t.co/VjSDhccguN

#EnjoyTodibo pic.twitter.com/pdzvGlQ10M — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 1, 2019

“Юмтити е отличен пример за мен. Световен шампион и един от най-добрите на позицията си, като със сигурност ще ми помогне за интеграцията както на терена, така и извън игрището”, коментира младокът, който премина в испанския гранд след едва десет мача за първия тим в Тулуза.

Camp Nou

@jctodibo



LIVE https://t.co/vhETbOCHdo

#EnjoyTodibo pic.twitter.com/D32X2YeYC8 — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 1, 2019

“Ситуацията в Тулуза беше сложна. За един играч винаги е най-важно да играе. Сега обаче не мисля за това дали ще съм титуляр. Дойдох тук, за да се уча от най-добрите и да помагам на отбора”, продължи още Тодибо, който взе легендарния №6 и заяви, че това го задължава да бъде на висота. Последното зимно попълнение на Барселона Жан-Клер Тодибо официално бе представен като футболист на каталунския клуб, след като вчера се стигна до светкавичното му привличане от Тулуза . 19-годишният играч имаше предварителен договор с испанските шампиони, но неудовлетворителната му ситуация в Тулуза принуди “лос кулес” да платят 1 милион евро на французите, за да го привлекат още сега и да не му се налага да продължава да тренира с резервите.“Щастлив съм от това, че съм тук. За мен е сбъдната детска мечта. В тези първи три месеци искам да се уча от играчите, които вече са тук и да ставам все по-добър. Няма значение на каква позиция ще играя, ще давам всичко за Барса”, бяха първите думи на Тодибо на пресконференцията, като той дори започна изказването си с изречение на каталонски език.“Юмтити е отличен пример за мен. Световен шампион и един от най-добрите на позицията си, като със сигурност ще ми помогне за интеграцията както на терена, така и извън игрището”, коментира младокът, който премина в испанския гранд след едва десет мача за първия тим в Тулуза.“Ситуацията в Тулуза беше сложна. За един играч винаги е най-важно да играе. Сега обаче не мисля за това дали ще съм титуляр. Дойдох тук, за да се уча от най-добрите и да помагам на отбора”, продължи още Тодибо, който взе легендарния №6 и заяви, че това го задължава да бъде на висота.

Още по темата

0 0 0 0 0 АЛЕКСАНДЪР СОТИРОВ редактор - отдел "Спорт" Прочетена 295

1