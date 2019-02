Бокс Екипът на Джошуа почти е отписал 13 април и "Уембли" за дата и място на битка 01 февруари 2019 | 15:14 0 0 0 0 8 Промоутърът на Антъни Джошуа - Еди Хърн - заяви, че е все по-малко вероятно да се проведе сблъсък с участието на шампиона на три федерации в тежка категория на 13 април на “Уембли”. Причината е, че все още не е ясен съперникът на британския доминатор в дивизията, а дори това да е Дилиън Уайт, което е най-вероятно, то по-скоро галавечерта ще бъде организирана за месец май или юни. Anthony Joshua is "very likely" to scrap his second Wembley bout with his US debut on the cards.



More: https://t.co/uX8svOXFIU pic.twitter.com/AyufE5Vgat — BBC Sport (@BBCSport) February 1, 2019 “Не сме се отказали напълно от идеята за 13 април, но изглежда все по-вероятно да преместим датата. Това означава, че и “Уембли” няма да ни е на разположение, защото 13-и беше единственият ни шанс да го запазим за тази година. Но ще направим битката на друг стадион - олимпийския в Лондон, “Емиратс”… Дилиън получи подобрена оферта спрямо тази първата, която беше широко отразена в медиите. Той обаче се нуждае от повече време за подготовка за двубой с Джошуа и затова може би евентуално ще се случи май или юни. Очаквам яснота до края на седмицата. Също така Дилиън може да предпочете да срещне Александър Поветкин или Доминик Бризийл преди да атакува титлата, а ние обмисляме тези имена като варианти. А пък за Джошуа не е далеч да се организира двубой срещу Джарел Милър в САЩ. Diamonds Are Forever pic.twitter.com/VaXOnz3nFM — Anthony Joshua (@anthonyfjoshua) January 25, 2019 Уайлдър не искаше да приеме разпределение на приходите 50-50 от двубой с Джошуа, а неговият екип дори не отговаря на предложенията ни за сделка. Не разбирате колко много искаме да водим преговори с тези хора, а те дори не ни отразяват. Уайлдър иска евентуално реванш с Фюри, обмисля дори битки в Бразилия и затова е трудно. Не разбирам защо Фюри се дърпаше за битка с Джошуа, при положение че очевидно не го прави за пари, щом е дарил за благотворителност хонорара си от двубоя с Уайлдър. Той не искаше да се съгласи на 60-40 процента разделение, настояваше за 50-50, а все пак е претендент. WBC ще назначи задължително разпределение 60-40 в полза на Уайлдър за реванша им и не разбирам защо това е нормално, но не е нормално да вземеш 40% срещу човек, който носи 10 пъти повече приходи от Уайдлър”, каза Хърн пред iFL TV.

