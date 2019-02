Спалети: Перишич разбра, че го лъжат

Старши треньорът на Интер Лучано Спалети заяви, че сега има задачата да накара Иван Перишич да се съсредоточи върху изявите си за тима, след като крилото се размина с трансфер в Арсенал.

"Артилеристите" са искали хърватското крило под наем с опция за закупуване срещу 35 милиона лири. Изпълнителният директор на Интер Джузепе Марота дори призна в неделя, че крилото иска да се премести в Лондон и двата клуба изглеждат готови за сделка, но остават само по-фините детайли на споразумението.

Luciano Spalletti on Arsenal's pursuit of Ivan Perisic: "These things happen in the transfer window, the player received an impressive proposal and was tempted. However, he then realised it was not a true offer, that he’d been conned, and took a step back." pic.twitter.com/k0DmN6Coc5