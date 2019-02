Англия Уил Григ ще се вихри в Съндърланд 01 февруари 2019 | 13:58 - Обновена 0 0 0 0 0

https://t.co/LeMBfTsQpq — Sunderland AFC (@SunderlandAFC) February 1, 2019

27-годишният нападател се завръща в Лига 1, където вкара 62 гола през последните три сезона, а през миналата година помогна на Уигън да спечели промоция в Чемпиъншип. В горното ниво той обаче не бе толкова ефективен и се бе разписал само 4 пъти в общо 17 двубоя.



Григ ще помага на Съндърланд в битката за промоция - към момента футболистите на Джак Рос са в зоната на плейофите, заемайки пета позиция с 53 точки след 27 мача.



“Отчаяно искахме да задържим Уил, но това беше оферта, на която нямаше как да откажем. Той е изключително популярен сред феновете ни, а освен това имаше много прекрасни моменти с екипа на Уигън”, коментира треньорът на Атлетик - Пол Кук.

We can confirm that @WillGrigg has completed a £4million transfer to @SunderlandAFC, subject to FA and EFL approval.



Full story https://t.co/umAl9JcJK2#wafc — Wigan Athletic (@LaticsOfficial) February 1, 2019

Кариерата на Уил Григ преминава предимно в Лига 1, където той има общо 260 мача за Уолсол, Един от най-култовите нападатели във Великобритания има нов отбор. Северноирландецът Уил Григ, който си извоюва статута на един от големите любимци на свои и неутрални по време на Евро 2016, вече е футболист на Съндърланд. “Черните котки” изпратиха седем оферти към колегите си от Уигън в последния ден на трансферния прозорец, а осмата, която е била на стойност от 4 милиона паунда, в крайна сметка се е оказала прекалено добра и така Латикс са се съгласили да продадат Григ.27-годишният нападател се завръща в Лига 1, където вкара 62 гола през последните три сезона, а през миналата година помогна на Уигън да спечели промоция в Чемпиъншип. В горното ниво той обаче не бе толкова ефективен и се бе разписал само 4 пъти в общо 17 двубоя.Григ ще помага на Съндърланд в битката за промоция - към момента футболистите на Джак Рос са в зоната на плейофите, заемайки пета позиция с 53 точки след 27 мача.“Отчаяно искахме да задържим Уил, но това беше оферта, на която нямаше как да откажем. Той е изключително популярен сред феновете ни, а освен това имаше много прекрасни моменти с екипа на Уигън”, коментира треньорът на Атлетик - Пол Кук.Кариерата на Уил Григ преминава предимно в Лига 1, където той има общо 260 мача за Уолсол, Брентфорд , Милтън Кийнс Донс и Уигън, а в тях е отбелязал общо 95 попадения. И до днес обаче той остава най-известен с песента, посветена на него, която стана хит по време на последното Европейско - Will Grigg's on fire, а той така и не записа нито минута на континенталния шампионат. 0 0 0 0 0 АЛЕКСАНДЪР СОТИРОВ редактор - отдел "Спорт" Прочетена 880 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1