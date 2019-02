Пропада битката между Холи Холм и Аспен Лад на UFC 235

Холи Холм и Аспен Лад трябваше да се бият на събитието UFC 235 следващия месец, но битката между двете няма да се случи. Днес на пресконференцията преди UFC 235 Дейна Уайт сподели, че двете няма да се бият през март и в момента от UFC търсят различни опонентки за двете. Ето какво точно каза Уайт на пресконференцията:

"Битката между Холм и Лад няма да се случи и това е причината двете да не са тук на сцената. В момента работим по нови битки за двете, които няма да бъдат на UFC 235."

BREAKING! Holly Holm vs Aspen Ladd has been cancelled #UFC235 pic.twitter.com/v55oEGmVDx