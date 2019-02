Десният краен защитник на Арсенал Ектор Белерин претърпя успешна операция на скъсани кръстни връзки на лявото коляно и ще се възстановява около 6 месеца. 23-годишният бранител се подложи на интервенцията в родната Испания. Той получи тежката травма при победата с 2:0 над Челси преди десетина дни. В отсъствието на Белерин мениджърът на Арсенал Унай Емери ще разчита на десния бек на един измежду Ейнсли Мейтланд-Найлс, Щефан Лихтщайнер и Карл Дженкинсън.

Surgery = success. Big thank you to all the doctors and physios who worked so hard to get me ready for surgery and through it with such ease pic.twitter.com/Jl8oNUptCB