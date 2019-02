НБА ЛеБрон се завърна с победа в градското дерби 01 февруари 2019 | 11:41 - Обновена 0 0 0 0 2

New year, same LeBron James pic.twitter.com/dapfHgur60 — SportsCenter (@SportsCenter) February 1, 2019

Джеймс пропусна предишните 17 мача на Лейкърс заради разтежение в адукторите, което получи навръх Коледа в мача срещу Голдън Стейт. За 40 минути на игрището, освен 24-те точки, Леброн Джеймс изравни рекорда си за сезона с 14 борби и добави 9 асистенции. Ланс Стивънсън добави 20 точки за Лейкърс, като изравни рекорда в кариерата си с пет тройки от осем опита.

Return of the King. #LakersWin@KingJames: 24 pts, 14 reb, 9 ast@StephensonLance: 20 pts, 5 3PM pic.twitter.com/lElz5bJd5l — Los Angeles Lakers (@Lakers) February 1, 2019

Лос Анджелис Лейкърс победи градския съперник Клипърс със 123:120 след продължение в най-интригуващия мач от НБА тази нощ. Звездата на Лейкърс ЛеБрон Джеймс се завърна на игрището след лечение на контузия и допринесе с 24 точки за успеха.

