Германия Байерн (Мюнхен) привлече трети тийнейджър от Северна Америка 01 февруари 2019 | 11:07 - Обновена 0 0 0 0 1 Байерн (Мюнхен) привлече пореден талант от Северна Америка, като този път това е Тейлър Буут, който ще се присъедини към академията на клуба. Момчето е на 17 години, играе като полузащитник за клуба от Мейджър-лигата Реал (Сол Лейк Сити) и подписва договор с баварците за три години и половина. Очакванията са Буут да се включи първоначално в отбора до 19 години на Байерн за втората част от сезона. Но подготовката му ще премине в голямата си част с отбора до 23 години, както и се присъединява още на лагера в Далас, който тече в момента. OFFICIAL: #FCBayern signs 17-year-old US international Taylor Booth!



https://t.co/vjsX5RGtym pic.twitter.com/49bkFXrEbt — FC Bayern US (@FCBayernUS) January 31, 2019 "Ние видяхме много сериозен потенциал в Тейлър. Потенциал, който може да се развие скоро за първия ни отбор, заяви директорът на Академията на Байерн (Мюнхен) Йохен Зауер. Той е талантлив млад футболист, но ние трябва да продължим да работим с него, за да развием още повече качествата му. Буут е национал на САЩ в юношеските отбори до 19 и до 17 години. И става третото попълнение от Северна Америка за Байерн (Мюнхен) в рамките на последните 6 месеца след 18-годишният защитник Крис Ричардс, подписал от Далас дългосрочен договор, както и канадското дете-чудо Алфонсо Дейвис, присъединил се на 1-и януари от Ванкувър Уайткапс.

