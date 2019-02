Англия Лестър и Монако си размениха халфове под наем 01 февруари 2019 | 00:42 - Обновена 0 0 0 0 0



21-годишният Тилеманс ще носи фланелката с номер 21 за “лисиците”. Той е белгийски национал, като има 20 мача в Лига 1 през сезона с 5 гола. “Много съм развълнуван да започна работа с тима. Висшата лига е едно от най-добрите първенства в света и когато бях малък, винаги гледах мачове от Висшата лига. Това тук е голямо семейство. Всички са много мили и добри към мен. Мисля, че ще ми е много добре тук”, заяви играчът пред клубния сайт. T I E

The Belgium midfielder joins Leicester City on loan until the end of the 2018/19 season #BienvenueYouri — Leicester City (@LCFC) January 31, 2019 29-годишният Силва, който е национал на Португалия, има само два мача за Лестър през този сезон в Премиър лийг. "Много съм щастлив, че се присъединявам към Монако. Нямам търпение да се запозная със съотборниците ми и да дам всичко от себе си да помогна на клуба да промени ситуацията, в която се намира", коментира той пред сайта на Монако. AS Monaco is delighted to announce the signing of Portuguese midfielder Adrien Silva on loan from Leicester City until the end of the season #WelcomeToMonaco pic.twitter.com/0X7FKPJRYU — AS Monaco EN (@AS_Monaco_EN) January 31, 2019

