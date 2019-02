НБА Ню Йорк праща Порзингис в Далас 31 януари 2019 | 23:06 0 0 0 0 8

New York has agreed with Dallas on trade that includes Kristaps Porzingis, Courtney Lee, Tim Hardaway Jr., for Wesley Matthews, Dennis Smith Jr. and DeAndre Jordan, league sources tell ESPN. Players and agents are being notified of particulars. Deal may include more draft assets. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 31, 2019

По информация на ESPN заедно с Порзингис към Далас ще потеглят Кортни Лий и Тим Хардауей-младши, а в обратна посока ще поемат Денис Смит-младши, ДеАндре Джордан и Уесли Матюс. Двете страни ще включат в сделката и избори в Драфта, които вероятно ще бъдат от страна на Маверикс.

Sources: Full players involved in Knicks/Mavericks deal:



Kristaps Porzingis, Tim Hardaway Jr., Courtney Lee, Trey Burke to Dallas.



Dennis Smith Jr., Wes Matthews, DeAndre Jordan and likely first-round draft pick compensation to New York. — Shams Charania (@ShamsCharania) January 31, 2019

По информация на ESPN заедно с Порзингис към Далас ще потеглят Кортни Лий и Тим Хардауей-младши, а в обратна посока ще поемат Денис Смит-младши, ДеАндре Джордан и Уесли Матюс. Двете страни ще включат в сделката и избори в Драфта, които вероятно ще бъдат от страна на Маверикс.

The Athletic пък разпространи различна информация, добавяйки и Трей Бърк към частта на Никс. Желанието на двете страни е да финализират сделката максимално бързо. 23-годишният Порзингис се възстановява от операция в следствие на скъсани кръстни връзки. През сезон 2017/2018 той имаше средни показатели от 22.7 точки, 6.6 борби, 2.4 чадъра и 1.2 асистенции.

Ръководствата на Ню Йорк и Далас са постигнали принципно разбирателство за сделка, която ще изпрати европейската звезда на Никс Кристапс Порзингис в щата Тексас. Латвиецът е изразил недоволството си от посоката, в която организацията се развива, а шефовете на клуба не губиха особено много време и скоропостижно му намериха нов отбор.

АЛЕКСАНДЪР СОТИРОВ
редактор - отдел "Спорт"

