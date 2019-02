Айнтрахт взе трима защитници в последния ден

BRASILEIRO NA ÁREA Bem-vindo, Tuta! O defensor de 19 anos, ex- @SaoPauloFC , acertou vínculo com o Eintracht Frankfurt até 2023. #SGE pic.twitter.com/OV7vDcIUvK

Ready for another deadline day signing? Eintracht have signed young defender @A_Toure38 from @AS_Monaco_EN on a long-term deal!



https://t.co/ERmqd32nMU | #SGE pic.twitter.com/GMNmMtB2lg