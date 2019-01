Дарън Тил ще търси брутален нокаут срещу Масвидал на UFC London

Дарън Тил се завръща в клетката и ще се изправи срещу Хорхе Масвидал в главната битка на UFC London, което ще се проведе на 16 март. Това ще бъде първа битка за Тил след загубата му от Тайрън Уудли на UFC 228 и той иска да се докаже отново пред всички. Тил признава, че неговия опонент е по-опитен от него и ще се опита да наруши неговия ритъм, но няма да му позволи да успее и ще търси тежък нокаут:

