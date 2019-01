ММА Багата лек фаворит срещу Бен Ротуел 31 януари 2019 | 11:49 - Обновена 0 0 0 0 1 Благой Иванов се завръща на събитието UFC Fight Night 146 и ще се бие срещу Бен Ротуел, който преди две години даде две положителни проби за допинг и получи наказание от 2 години, което изтича следващия месец. Двамата влизат в клетката на 9 март в Канзас и букмейкърите дадоха леко предимство за Багата, който е бивш шампион: New #ufconespn +4 (3/9) odds: Junior dos Santos -215 vs 'Black Beast' Lewis, Blagoy Ivanov -125 vs Ben Rothwell -105 & #UFConESPN +5: Darren Till -265 vs Jorge Masvidal (+185) & Leon Edwards -170 vs. Gunnar Nelson (+130). #UFCodds#MMApicks — MajorWager.com (@MajorWagerUNO) January 25, 2019 Последната битка на Багата беше през юли миналата година в главната битка на UFC Fight Night 133, където загуби с решение от Жуниор дос Сантос. Благой не е влизал в клетката вече 238 дни, а времето му прекарано в клетката се равнява на 2 часа 07 минути и 28 секунди. Последната битка на Ротуел беше през април 2016 срещу Дос Сантос. Бен успя да изкара всички 5 рунда и също като Багата загуби с решение. Той е аут вече 1063 дни, а времето прекарано в клетката се равнява на 3 часа 47 минути и 10 секунди. Heavyweights on deck at #UFCWichita! @TheBeast_UFC vs. @Junior_Cigano

Blagoy Ivanov vs @RothwellFighter pic.twitter.com/a43KSiIeOY — UFC Europe (@UFCEurope) January 9, 2019 mma.bg

