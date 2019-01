Моторни спортове Алонсо ще вземе решенията за бъдещето си спокойно и аргументирано 30 януари 2019 | 18:24 0 0 0 0 0 Here’s what should be the final driver change of the weekend. @alo_oficial to the finish!! #Rolex24 @KonicaMinoltaUS @Cadillac @IMSA pic.twitter.com/Z93kH5eLuj — Wayne Taylor Racing (@WayneTaylorRcng) January 27, 2019 Двукратният Ф1 шампион Фернандо Алонсо планира в бъдеще да създаде нещо, което никой досега не е правил в моторспорта. Испанецът сподели, че ще вземе решението какво да бъде то спокойно и без да бърза. След триумфа си в "24-те часа на Льо Ман" миналата година, Алонсо спечели и "24-те часа на Дайтона" този уикенд, където демонстрира страхотни умения при пилотиране на мокро. "В момента фокусът ми вече е насочен към Инди 500. Обмислям и опциите си за след това. Иска ми се да пробвам различни дисциплини", сподели Алонсо пред The New York Times. "Каквото и да е следващото ми предизвикателство, няма да го започвам ако не смятам, че имам шансовете да победя. Трябва да бъда много спокоен, когато взимам решенията за бъдещето си. В момента всички серии са много професионални и трябва да си отдаден на тях, за да имаш успехи".

