Официално: България ще е домакин на олимпийската квалификация

Държавният тим воден от Силвано Пранди ще се бори за първото място с олимпийските шампиони от Рио 2016 Бразилия, Египет и Пуерто Рико.

България ще е домакин на олимпийската волейболна квалификация за мъже от 9 до 11 август, научи



Женският национален отбор на България е в Група С заедно с отборите на САЩ, Аржентина и Казахстан, но все още не е определен домакин на олимпийския квалификационене турнир. @@@ Международната федерация по волейбол (FIVB) днес официално обяви ще през август ще се проведат олимпийски квалификационни турнири за Токио 2020. Женските турнири ще се играят от 2 до 4 август, а мъжките ще се играят от 9 до 11 август.



FIVB потвърди, че България ще е домакин на турнира за мъже, в който ще участват още съставите на Бразилия, Пуерто Рико и Египет.



Женският състав на България е в Група С заедно със съставите на САЩ, Аржентина и Казахстан, но домакин на олмимпийската квалификация все още не е определен.



Женски олимпийски квалификационни турнири (2 - 4 август):



Група A: Домакин - Полша

Сърбия, Пуерто Рико, Тайланд и Полша



Група B: Домакин - Китай

Китай, Турция, Германия и Чехия



Група C: * Домакинът ще бъде обявен скоро

САЩ, Аржентина, БЪЛГАРИЯ и Казахстан



Група D: Домакин - Бразилия

Бразилия, Доминиканска република, Камерун и Азербайджен



Група E: Домакин - Русия

Русия, Република Корея, Канада и Мексико



Група F: Домакин - Италия

Холандия, Италия, Белгия и Кения.





Мъжки олимпийски квалификационни турнири (9 - 11 август):



Група А: Домакин - БЪЛГАРИЯ

Бразилия, Египет, БЪЛГАРИЯ и Пуерто Рико



Група B: Домакин - Холандия

САЩ, Белгия, Холандия и Република Корея



Група C: Домакин - Италия

Италия, Сърбия, Австралия и Камерун



Група D: Домакин - Полша

Полша, Франция, Словения и Тунис



Група Е: Домакин - Русия

Русия, Иран, Куба и Мексико



Група F: Домикин - Китай

Канада, Аржентина, Финландия и Китай



Във всяка група ще се играе по системата всеки срещу всеки, а победителите в групите ще се присъединят към Япония и ще се класират директно за участие на Олимпийските игра в Токио 2020.



Олимпийският квалификационен процес ще продължи през януари 2020 година, като всяка от 5-те континентални конфедерации (AVC, CAVB, CEV, CSV, NORCECA) ще организира свой олимпийски квалификационен турнир, за да промотира по един отбор по пътя към Токио 2020.



Олимпийските игри в Токио са от 24 юли до 9 август 2020 година.



