Официално: Джон Джоунс срещу Антъни Смит на UFC 235

Jon Jones released a statement following his NAC hearing in Las Vegas, where he was granted a license to defend his light heavyweight title against Anthony Smith at UFC 235

UFC 235 card is stacked!!



Jones vs Smith

Woodley vs. Usman

Stephens vs. Zabit

Cody vs. Munhoz

Holm vs. Ladd

Lawler vs. Askren

OSP vs. Cirkunov

UFC 235 card is stacked!!

Jones vs Smith

Woodley vs. Usman

Stephens vs. Zabit

Cody vs. Munhoz

Holm vs. Ladd

Lawler vs. Askren

OSP vs. Cirkunov

Sanchez vs. Gall

От няколко седмици се знаеше, че Джон Джоунс ще защитава титлата си срещу Антъни Смит на UFC 235, което ще се проведе на 2-ри март в Лас Вегас, но от UFC все още не бяха обявили официално битката. Причината беше, че Джон Джоунс трябваше да се яви пред Атлетическата комисия на Невада и да получи лиценз.Това се случи и Джоунс вече има лиценз за една битка, което е музика за ушите на UFC и те веднага обявиха двубоя срещу Смит.Освен битката от UFC обявиха, че на 31-ви януари ще има пресконференция преди събитието UFC 235, която ще бъде отворена за фенове и медии. Очаква се двамата бойци да присъстват и да се изправят лице в лице.