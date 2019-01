Германия Вагнер напусна Байерн заради милионите на китайски слабак 30 януари 2019 | 15:53 - Обновена 0 0 0 0 0

Sandro #Wagner is leaving #FCBayern to join Tianjin Teda in the Chinese Super League with immediate effect.



Thanks for everything, Sandro, and best of luck in China #MiaSanMia #DankeSandro pic.twitter.com/mB1iMjvNGp — FC Bayern English (@FCBayernEN) January 30, 2019

“Сандро ни уведоми, че желае да прекрати договора си с Байерн, защото има много атрактивно предложение от Китай. Ние уважихме желанието му. Искаме да изкажем благодарността си за прекараното от него време в Мюнхен и да му пожелаем много успехи в Китай”, коментира ситуацията спортният директор на баварския тим Хасан Салихамиджич.



Вагнер, който е юноша на Байерн, оставя зад себе си втория си престой в редиците на родния тим с 30 мача и 10 гола във всички турнири в рамките на сезон и половина.

Always. #MiaSanMia pic.twitter.com/h8qPW38V6M — FC Bayern English (@FCBayernEN) January 30, 2019

