Евертън измъкна трудна победа над последния Хъдърсфийлд

Евертън постигна победа с минималното 1:0 в гостуването си на Хъдърсфийлд, мач който бе част от междинния 24-кръг във Висшата лига. Единственото попадение бе дело на Ричарлисон още в третата минута. Гостите започнаха с много висока преса още от първия съдийски сигнал и това даде светкавичен резултат, след като “карамелите” успяха да поведат рано в двубоя. Топката бе загубена от домакините в дясната зона на защитата, след което бе пратена от Том Дейвис към бразилския нападател, който я прати в мрежата от втория опит, след като първоначалния му изстрел бе спасен.

HT. That's more like it! Good half and we lead, thanks to Richarlison's early strike. #EFCawayday pic.twitter.com/fkmgdgnbeb