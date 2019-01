Арсенал отново се разигра след почивката (видео)

Арсенал не допусна грешка срещу Кардиф Сити и спечели с 2:1 мача помежду им от междинния 24-и кръг на Премиър лийг. Пиер-Емерик Обамеянг се разписа от дузпа в 66-ата минута, а в 83-ата Александре Лаказет след самостоятелен пробив вкара втория гол за домакините, които се изравниха по точки с Челси и заемат пето място във временното класиране. Кардиф върна едно попадение чрез резервата Натаниъл Мендес-Лейндж, но остава в зоната на изпадащите със скромните 18 точки.



Това беше първи двубой за гостите след изчезването на рекордната им покупка Емилиано Сала. Тягостната атмосфера на "Емиратс" бе лесно обяснима, а домакините символично включиха името на аржентинеца в програмата за двубоя.

LACA DOUBLES OUR LEAD! @LacazetteAlex charges in behind the Cardiff defence and slams home with an angled drive!



2-0 #ARSCAR pic.twitter.com/fISHj9Sucb