Бетис със запитване за нападател на Тотнъм

Тотнъм е получил запитване от Бетис за възможността да привлече холандския нападател Винсент Янсен, съобщава “Скай Спортс”. “Шпорите” оценяват своя играч на около 15 милиона паунда и имат голямо желание да се разделят с него, след като той така и не успя да впечатли мениджъра Маурисио Почетино. Янсен бе привлечен от Аз Алкмаар през 2016-а за 18.6 милиона паунда, но не е играл за тима от август 2017-а.

