Хванаха Бадър Хари с допинг, грози го наказание от 4 години (видео)

View this post on Instagram

Top-kickbokser Badr Hari heeft doping gebruikt. Dat heeft het televisieprogramma Nieuwsuur ontdekt. Ook een andere Nederlander, Hesdy Gerges, is betrapt. Controleurs zouden de verboden middelen vorig jaar hebben ontdekt via plas van Badr en Hesdy. Een rechter gaat besluiten wat er nu moet gebeuren. ‍ Ze kunnen allebei vier jaar geschorst worden. ‍ #nieuws #jeugdjournaal #badrhari #hesdygerges #boksen #kickboksen #doping #verbodenmiddelen #nieuwsuur

A post shared by NOS Jeugdjournaal (@nosjeugdjournaal) on Jan 29, 2019 at 2:27am PST