Ман Юнайтед преговаря с китайски клуб за Фелайни

Манчестър Юнайтед е в напреднали преговори за трансфер на Маруан Фелайни в неназован китайски клуб, съобщават “ББС” и “Скай Спортс”. 31-годишният играч пристигна на “Олд Трафорд” през 2013-а, когато начело на тима Дейвид Мойс и по този начин се превърна в първото сериозно попълнение в ерата след Алекс Фъргюсън. Той така и не успя да спечели сърцата на феновете, макар че получаваше регулярно игрово време и впоследствие при Луис Ван Гаал, както и при Жозе Моуриньо.

That could be it for Marouane Fellaini at Old Trafford.



Manchester United are in talks about the sale of the midfielder.



More https://t.co/jWkqRRsWl8 pic.twitter.com/NOIPhkZwMf