Волейбол България и Гърция откриват Евроволей 2019 29 януари 2019 | 16:21 0 0 0 0 0 Националите на България и Гърция откриват европейското първенство на 12 септември. Двубоят помежду им започва в 15:15 часа и е първи за надпреварата. ME 2019 siatkarzy. Mecze reprezentacji Polski w fazie grupowej – harmonogram#volleyball #eurovolleym https://t.co/otB1LEkA5P — Kronika24.pl (@Kronika24pl) 29 януари 2019 г. На следващия ден от 18:15 ч. отново във френския град съставът ни излиза срещу Румъния. На 14 септември от 21:45 ч. е срещата България - Португалия. На 15 септември "Лъвовете" почиват преди да излязат отново на игрището на 16 септември, когато е сблъсъкът с домакина Франция. Срещата отново е втора в програмата и започва в 21:45 часа. На 17 септември е последният двубой в групата, а съперник е Италия. Началото е в 20:30 ч.

Znan je razpored skupinskega dela evropskega prvenstva za moške! Rezerviraj si as in pridi v Areno Stoice.



Vstopnice bodo na voljo od februarja dalje. #EuroVolleyM #WeAreEuroVolley #sLOVEvolley pic.twitter.com/2CCEVoMYaS — Slovenia Volleyball (@SloVolley) 29 януари 2019 г. По регламент първите 4 отбора от всяка група ще се класират директно за елиминациите на турнира, които включват 1/8-финали, 1/4-финали, полуфинали, мач за бронзовите медали и финал. Последните два тима от групите ще отпаднат от шампионата. Първите 4 тима от Група А ще се "кръстосат" за 1/8-финалите с първите 4 отбора от Група С, в която са Словения, настоящият европейски шампион Русия, Финландия, Турция, Македония и Беларус.



За първи път шампионатът на Стария континент ще се проведе в 4 държави и с участието на рекорден брой страни - 24. Останалите държави, които ще приемат турнира са Белгия, Словения и Холандия. Финалът в Париж е на 29 септември. Жребий за групите на Евроволей 2019 за мъже:



Група А (в Монпелие, Франция)

1. Франция

2. Италия

3. БЪЛГАРИЯ

4. Португалия

5. Гърция

6. Румъния



Група В (в Брюксел и Антверп, Белгия)

1. Белгия

2. Сърбия

3. Германия

4. Словакия

5. Испания

6. Австрия



Група С (в Любляна, Словения)

1. Словения

2. Русия

3. Финландия

4. Турция

5. Македония

6. Беларус



Група D (в Ротердам и Амстердам, Холандия)

1. Холандия

2. Полша

3. Чехия

4. Естония

5. Украйна



@@@

Програма на мачовете в Група А на Евроволей 2019 за мъже:



Четвъртък (12 септември)

БЪЛГАРИЯ - Гърция

Франция - Румъния

Португалия - Италия



Петък (13 септември)

БЪЛГАРИЯ - Румъния

Италия - Гърция



Събота (14 септември)

БЪЛГАРИЯ - Португалия

Гърция - Франция



Неделя (15 септември)

Португалия - Франция

Румъния - Италия



Понеделник (16 септември)

Франция - БЪЛГАРИЯ

Румъния - Гърция



Вторник (17 септември)

Гърция - Португалия

Италия - БЪЛГАРИЯ



Сряда (18 септември)

Франция - Италия

Португалия - Румъния 6. Черна гораФранция - РумънияПортугалия - ИталияИталия - ГърцияГърция - ФранцияПортугалия - ФранцияРумъния - ИталияРумъния - ГърцияГърция - ПортугалияФранция - ИталияПортугалия - Румъния 1. Франция2. Италия4. Португалия5. Гърция6. Румъния1. Белгия2. Сърбия3. Германия4. Словакия5. Испания6. Австрия1. Словения2. Русия3. Финландия4. Турция5. Македония6. Беларус1. Холандия2. Полша3. Чехия4. Естония5. Украйна По регламент първите 4 отбора от всяка група ще се класират директно за елиминациите на турнира, които включват 1/8-финали, 1/4-финали, полуфинали, мач за бронзовите медали и финал. Последните два тима от групите ще отпаднат от шампионата. Първите 4 тима от Група А ще се "кръстосат" за 1/8-финалите с първите 4 отбора от Група С, в която са Словения, настоящият европейски шампион Русия, Финландия, Турция, Македония и Беларус.

Още по темата

0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 208

1