Моторни спортове Алекс Занарди: "успешен" дебют в 24-те часа на Дайтона 29 януари 2019 | 16:13 - Обновена 0 0 0 0 0



Заради технически проблеми BMW автомобилът на екипа остана на 18 обиколки от победителите в класа – също с BMW. Alex Zanardi's ( @lxznr ) determination can't be matched in this year's #Rolex24.



A racing champion turned Paralympic athlete is working hard behind the wheel at @DISUpdates. See how his car is designed for him to go. pic.twitter.com/pyt49JVS6z — #TokyoOlympics (@NBCOlympics) January 26, 2019 Алекс Занарди направи своя дебют в "24-те часа на Дайтона" този уикенд и въпреки че финишира последен в своя GT клас, твърдо заявява, че усещането е сладко, а не горчиво. Бившият Ф1 пилот изгуби краката си след катастрофа в Германия през 2001 година. 16 месеца след инцидента италианецът вече се състезаваше отново и се превърна в истинско вдъхновение за стотици по света.Заради технически проблеми BMW автомобилът на екипа остана на 18 обиколки от победителите в класа – също с BMW. "Разбира се, от спортна гледна точка бе малко тъжно, но аз съм шастлив", разкри Занарди, който е четирикратен параолимпийски шампион. "Целяхме се в резултат, който вярвам, че технически бе постижим. Екипът ни беше силен. Имахме добра скорост и ако не бяха пречките, които излязоха, щяхме да сме в челото". Hats off to this man, @lxznr! Alex Zanardi already completed his final stint. What a fighter, what a drive! #MISSION8 #ForzaAlex @IMSA @Rolex24Hours #Rolex24 #RaceTheLimit pic.twitter.com/BmTO4HF5aS — BMW Motorsport (@BMWMotorsport) January 27, 2019 Занарди използва специално пригоден волан, с който управляваше колата.

Още по темата

0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 249

1