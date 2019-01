Барса и Реал в битка за испанец от Динамо

Испанските грандове Барселона Реал Мадрид влизат в битка на трансферния фронт. Двата колоса искат да привлекат Дани Олмо, който в момента играе за хърватския Динамо (Загреб) , а преди това има седем години в школата на каталунците - “Ла Масия”. 20-годишното ляво крило премина в най-титулувания тим на Хърватия през 2014 година, a след като дебютира за първия отбор на “сините”, моментално се превърна във важна част от състава на столичани.

Barcelona and Real Madrid are competing for the signing of former La Masia player Dani Olmo. The two Spanish giants both want to land the winger. [l'equipe] pic.twitter.com/P3nIiwGC9b