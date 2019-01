НБА Къри вдъхнови Уориърс за поредна победа (видео) 29 януари 2019 | 11:45 0 0 0 0 7

Steph Curry is unreal. pic.twitter.com/jU85Utk8up — Dime (@DimeUPROXX) January 29, 2019

Къри наниза 6/8 от тройката, като по този начин вече има 203 вкарани тройки в 38 изиграни мача, а 23 от точките му дойдоха в първото полувреме. Така стрелецът се превръща в първият играч в историята на НБА, който преминава границата от 200 успешни шута от дистанция в първите си 40 мача за даден сезон. Стеф добави 6 борби, 3 асистенции и 2 отнети топки за победата.

“He started an Earthquake situation or something. I succumbed to it on the sideline.”



Steph Curry explaining how Klay Thompson’s dunk made him fall!



(Via @NBCSAuthentic, @MarkG_Medina) pic.twitter.com/9XCO8YLCP8 — Ballislife.com (@Ballislife) January 29, 2019

ДеМаркъс Казънс показа добра форма с 22 точки за 25 минути, както и с 6 борби и 4 асистенции. Клей Томпсън и Кевин Дюрант добавиха по 16 точки, а Кевон Лууни се отчете с 15 за само 18 минути игра. Дреймънд Грийн не игра за гостите, а вместо него като титуляр започна Джордан Бел.

History for Steph



Curry becomes the first player with 7 straight seasons of at least 200 made threes pic.twitter.com/RywMPF6Viv — Bleacher Report (@BleacherReport) January 29, 2019

