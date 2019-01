Емери призна, че Арсенал преговаря за двама нови

Арсенал води преговори за привличането на двама играчи преди края на януарския трансферен прозорец, обяви мениджърът на тима Унай Емери. Специалистът допълни, че не търсят защитник, въпреки проблемите с контузии в отбранителната линия на отбора. Според медиите, трансферна цел на лондонския клуб са крилото на Интер Иван Перишич и крилото на Барселона Денис Суарес.

Despite The Gunners injuries to defenders and struggles this year at the back, @UnaiEmery_ hinted today he is looking for offensive players Ivan Perisic and Dennis Suarez during the transfer window pic.twitter.com/IJLEhww0Ty