Пелегрини: Марко остава при нас, Лансини ще е като ново попълнение

Мениджърът на Уест Хам Мануел Пелегрини иска Марко Арнаутович да забрави миналото и да се концентрира само върху изявите си в английския отбор. Австрийският национал искаше трансфер от лондонския клуб в китайското първенство, но в крайна сметка подписа нов договор и остава при лондончани. Аржентинският специалист добави, че очаква до месец на линия да е и Мануел Лансини, който дълго време е извън терените подари травма. Утре "чуковете" гостуват на Уулвърхамптън от 21:45.

.@WestHamUtd manager Manuel Pellegrini says Lanzini could be back in 3 weeks or a month. Would be like a new signing for The Hammers pic.twitter.com/6sKDe79JkG