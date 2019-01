Марко Силва: В Евертън няма място за паника

Мениджърът на Евертън Марко Силва заяви, че няма нужда да се паникьосва въпреки поредицата от лоши резултати на отбора му през последните седмици. "Карамелите" отпаднаха от ФА Къп във втория кръг след загуба от Милуол с 2:3 в събота. Евертън има само 3 победи в последните си 12 мача.

Marco Silva discussed the pressure he is facing, and PSG's £21m bid for one of #EFC's star midfielders...https://t.co/zlrZ5W1pQc pic.twitter.com/lQALlH98bD